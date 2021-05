Piana



Lunata, Riccardo Zucconi (FdI) inaugura la sua segreteria per aprire alla candidatura a sindaco di Moreno Bruni

domenica, 9 maggio 2021, 18:40

E' stata inaugurata questa mattina a Lunata la segreteria personale di Riccardo Zucconi, deputato di FdI.

Quest'ultimo ha colto l'occasione per fare il punto della situazione sia a livello nazionale che locale, parlando in particolare delle elezioni che prossimamente interesseranno la città e la Piana (Lucca e Altopascio ) ed ha specificato che la nuova sede, che avrà funzione anche di segreteria di Fratelli d'Italia, sarà il luogo dove un giorno a settimana, dalle 10 alle 13, riceverà personalmente la cittadinanza della Piana e di Lucca, per ascoltare le problematiche dei cittadini e delle aziende.

Nello stesso momento, sarà anche la sede del Circolo ambientale di Fratelli d'Italia e si occuperà dei problemi legati alle attività produttive e alle aziende della Piana di Lucca con particolare riguardo alle produzioni agricole, gastronomiche e vitivinicole in relazione al Turismo che caratterizza le zone agricole.

Si sta inoltre lavorando affinché possa diventare sede del Movimento Cristiano Lavoratori, il cui presidente provinciale Moreno Bruni è iscritto in FdI.

Inoltre, grazie all'assistenza legale di alcuni iscritti al partito, sarà aperto nella stessa sede per due giorni a settimana un punto di assistenza per le aziende che sono state particolarmente colpite dalla pandemia, per dar loro informazioni circa i bandi comunali e regionali, per pratiche relative ai ristori o su problematiche legate alla pandemia. A breve saranno comunicati altri orari nei quali la sede, che si trova a Lunata in Via Pesciatina n.196, sarà aperta, sia per il ricevimento dell'onorevole, sia come punto assistenza per le aziende, che come circolo ambientale di Fratelli d'Italia.