Lunedì 17 maggio riapre al pubblico il museo Athena

Altri articoli in Piana

mercoledì, 12 maggio 2021, 14:27

“Nei giorni scorsi, siamo stati contattati da alcuni residenti della 167, esasperati dai continui episodi di furto e delinquenza generalizzata che caratterizzano ultimamente la zona nella quale abitano. In particolare i furti si sono verificati nella zona degli orti sociali ed hanno riguardato attrezzature agricole e di giardinaggio del valore...

mercoledì, 12 maggio 2021, 13:42

Francesconi: "Un percorso di accompagnamento alla genitorialità per aiutare i genitori nelle loro scelte educative". Il primo incontro si terrà mercoledì 19 maggio nello spazio esterno del Frantoio Sociale del Compitese

mercoledì, 12 maggio 2021, 13:03

"O la D'Ambrosio non ha capito, oppure è stata messa in atto l'ennesima operazione di scarico di personaggi che hanno fatto parte della maggioranza e della amministrazione comunale di Altopascio che vengono sacrificati per rifarsi una verginità in vista della campagna elettorale"

mercoledì, 12 maggio 2021, 11:30

A partire dalle 15 (ma già al mattino si svolgeranno dei faccia a faccia con le aziende che hanno contribuito alla vetrina) quando avverrà la dimostrazione dell'acchiappa mozziconi DASHI per poi arrivare alle ore 16 all'incontro vero e proprio quando i rappresentanti delle 16 aziende co-promotrici della Vetrina (insieme a...

mercoledì, 12 maggio 2021, 10:21

"Incredibile cercare di voler addossare a me colpe che non ho". Inizia così l'intervento del sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio, in merito alle uscite dei giorni scorsi dell'opposizione

martedì, 11 maggio 2021, 17:27

Uno scontro tra una Opel Corsa e un camion Iveco, ad Altopascio, che, per fortuna, non ha fatto registrare alcun grave ferito. L'incidente è avvenuto stamani alle 12.26