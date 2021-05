Piana



'...Ma la notte sì!': Piero Pelù e Cristina D'Avena tra i grandi artisti ospiti della rassegna di spettacolo promossa dal comune

lunedì, 31 maggio 2021, 17:46

Ci sono le prime 4 date con nomi di grande rilevanza nazionale per la rassegna estiva di cinema, musica e teatro '...Ma la notte sì!' che da luglio a settembre torna nell'area di piazza Aldo Moro promossa dal Comune e organizzata da LEG Live Emotion Group, il soggetto che si è aggiudicato la gara per la gestione della manifestazione per gli anni 2021-2023. La rassegna '...Ma la notte sì!' 2021 cresce in durata, numero di serate e qualità della proposta. Prevede infatti in totale 42 spettacoli in due mesi, di cui 24 di musica leggera e classica, teatro e cabaret ad ingresso libero; 14 serate di cinema; alcuni week end di eventi di animazione e aggregazione in piazza Aldo Moro e quattro spettacoli di richiamo nazionale.

A salire sul palco della rassegna saranno Michela Giraud (9 luglio), attrice e cabarettista che ha preso parte a molte trasmissioni comiche di successo, tra cui il comedy show Amazon Original LOL: Chi ride è fuori (9 Luglio), Piero Pelù (24 luglio), famoso rocker cofondatore dei 'Liftiba' con all'attivo numerosissimi album di successo che porterà a Capannori il tour 'Gigante live', Cristina D'Avena (31 Luglio) celebre interprete delle sigle più amate di tutti i tempi con lo spettacolo 'Neverland'- Tra musica e realtà (31 luglio).

Il 1° agosto è in programma 'Morricone History' un tributo al grande maestro Ennio Morricone presentato da Rockopera e Stage11 che sarà eseguito da Cinema Orchestra/ Ensemble 'A.Modigliani'.

Per tutti e quattro gli eventi saranno aperte le prevendite a partire da oggi pomeriggio (lunedì) alle ore 16.00 sul circuito di prevendite Ticketone (https://www.ticketone.it/ ).







"Siamo davvero molto soddisfatti di portare a Capannori nomi di grande spicco della musica e dello spettacolo. Una ripartenza alla grande per la cultura dopo lo stop dovuto alla pandemia - spiega l'assessore alla cultura, Francesco Cecchetti-. Con questa edizione facciamo un salto di qualità. Oltre al concertone del Primo Maggio gratuito Capannori vuole essere un appuntamento estivo per i concerti in Toscana anche per i prossimi anni. Accanto a questi grandi eventi a pagamento sono in programma oltre 20 spettacoli e concerti gratuiti realizzati anche in collaborazione con associazioni e realtà locali e una rassegna cinematografica con 14 proiezioni di cui nelle prossime settimane renderemo noto il programma. Un cartellone estivo ricco e variegato per consentire a tutti di usufruire di momenti di cultura e intrattenimento".

Per informazioni :392/4308616;www.legsrl.net,