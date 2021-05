Piana



Marchetti lancia la sfida ad Altopascio: ed è subito doppia festa

sabato, 8 maggio 2021, 19:29

di chiara grassini

"Esperienza, impegno e concretezza" sono le parole chiave della campagna elettorale di Maurizio Marchetti, che si candida nuovamente a sindaco di Altopascio.



Oggi pomeriggio in via Cavour 50, vicino il comune, è stata inaugurata la sede del comitato dove il politico ha festeggiato il suo compleanno. Oltre al candidato erano presenti Elisa Montemagni, Francesco Fagni e Matteo Scannerini, capogruppo di Forza Italia a Capannori.



"In questi mesi parleremo con tutte le associazioni presenti sul territorio e raccoglieremo testimonianze dei cittadini per capire meglio quali sono le problematiche della città - ha esordito l'esponente forzista -. Ad Altopascio ci sono molte situazioni da risolvere".



Secondo il politico, l'attuale amministrazione sarebbe "priva di esperienza" poichè non ha mantenuto le promesse elettorali di cinque anni fa, cioè da quando si è insediata a palazzo: "Perchè niente è cambiato e non è stato fatto nulla per Altopascio".



Quali sarebbero dunque le problematiche più sentite? "Non si è guardato al futuro ed è mancata una programmazione, ma più nello specifico la questione del sottopasso non ancora risolta. Il progetto risale a 10 anni fa, viene proposto e riproposto senza mai realizzarlo. Per non parlare di infrastrutture, scuole e programmazione urbanistica".

"Questa amministrazione - ha concluso Marchetti - in questi cinque anni non ha fatto un atto di programmazione urbanistica: siamo fermi e immobili. Altopascio deve ripartire"