Piana



Muore nella casa che prende fuoco

lunedì, 31 maggio 2021, 11:30

di aldo grandi

Tragedia questa mattina in una casa in via del Chiasso 35 a Lunata di Capannori. Un uomo di 65 anni, Angelo Fenici, invalido civile costretto su una sedia a rotelle, è morto a seguito dell'incendio che si è sviluppato nella stanza in cui si trovava. Il fratello, con cui condivideva l'abitazione, era uscito e stava effettuando alcuni lavori nel garage sottostante quando è stato avvisato da alcuni vicini che da una finestra fuoriusciva del fumo. Corso a vedere cosa fosse successo, si è ben presto trovato di fronte alle fiamme che stavano divorando mobili e suppellettili e, purtroppo, anche il congiunto per il quale non c'era, ormai, più niente da fare.

Sul posto i vigili del fuoco per spegnere il rogo oltre ai carabinieri della stazione di Capannori che hanno effettuato i rilievi.

Secondo una prima, sommaria ricostruzione dell'episodio, l'anziano invalido stava fumando e, per cause ancora in corso di accertamento, forse colpito da un malore o per una disattenzione improvvisa, è scoppiato l'incendio che non è stato in grado di spegnere né, tantomeno, è riuscito a chiedere aiuto.

Foto Ciprian Gheorghita