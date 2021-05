Nasce la scuola calcio Academy Atletico Capannori

Altri articoli in Piana

lunedì, 17 maggio 2021, 12:08

Sabato scorso nell''Area dell'Amicizia' del Camelieto del Compitese, nell'ambito della XXXII Mostra Antiche Camelie della Lucchesia, sono state inaugurate due targhe: una dedicata alla Cooperativa di Comunità del Centro Culturale del Compitese ed una al progetto 'Cooperando'

lunedì, 17 maggio 2021, 11:54

È stato inaugurato il nuovo Spazio Enel Partner di Porcari, in via Pacini 6, nel centro del paese. I nuovi uffici, accoglienti e con spazi adeguati alle misure anticovid, costituiscono un punto di riferimento per il territorio e offrono sia assistenza per le forniture elettricità e gas sia opportunità in...

sabato, 15 maggio 2021, 11:33

Conoscere l'abitudine dei cittadini al riuso dei materiali e capire quali solo le eventuali barriere che non consentono alle persone di riutilizzare oggetti usati e quindi promuovere l'economia circolare

sabato, 15 maggio 2021, 11:14

E' avvenuta questa mattina la consegna di un defibrillatore da parte del Lions Club 'Antiche Valli Lucchesi' alla Sezione FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee) di Lammari presso il centro di pesca sportiva Laghetti “Isola Bassa Carlo Chines“

sabato, 15 maggio 2021, 09:52

E' stata montata la passerella pedonale nel centro abitato di Lappato, che permette ai cittadini di attraversare il rio Scioppato in sicurezza. Adesso i lavori proseguiranno con la realizzazione di un marciapiede in direzione di Pescia

venerdì, 14 maggio 2021, 13:25

Iniziata al Camelieto del Compitese la piantumazione di 130 nuovi alberi per i nati nei primi mesi del 2021