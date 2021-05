Piana



No intitolazione stadio a Renzo Giometti: il comitato insorge

venerdì, 28 maggio 2021, 12:27

Stefano Picchi, presidente del Comitato nato per l'intitolazione dello stadio di Porcari a Renzo Giometti, già sindaco di Porcari dal 1980 al 1992, interviene dopo quanto deciso in consiglio comunale.

"Siamo rimasti sconcertati - esordisce - dalla decisione presa da parte del Consiglio Comunale di Porcari nella seduta del 27 us di rigettare la mozione presentata per intitolare lo stadio a Renzo Giometti già Sindaco di Porcari, una scelta quantomeno assurda e immotivata".



"A nome di tutto il Comitato - afferma -, nato in forma spontanea, con l'unico obiettivo dell'Intitolazione dello Stadio Comunale di Porcari all'ex Sindaco Renzo Giometti, riteniamo di dover proseguire la nostra azione, anche a nome di tutti i Porcaresi che hanno sottoscritto la nostra petizione."



"Siamo certi - conclude - di farci interpreti della stragrande maggioranza dei Porcaresi, come siamo certi che Renzo Giometti meriti un doveroso riconoscimento da parte della nostra Comunità".