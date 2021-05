Partita la nuova gestione del cimitero di Lammari

Altri articoli in Piana

venerdì, 21 maggio 2021, 16:28

Terminato l'intervento per l'estensione della condotta principale dell'acquedotto sulla Via Romana, nel tratto che va dalla chiesa di Capannori alla Misericordia, nei giorni scorsi hanno preso il via i lavori per la predisposizione degli allacci alla rete idrica per tutte le utenze private presenti nell'area che avranno così la possibilità...

venerdì, 21 maggio 2021, 16:25

Vertenza Pro-Gest: il sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio si mette a disposizione per facilitare il dialogo tra lavoratori, sindacati e proprietà attraverso la convocazione di un tavolo regionale, che possa guidare le parti verso una soluzione positiva

venerdì, 21 maggio 2021, 14:27

Ecco la sintesi della lettera che Confesercenti Toscana Nord, a firma del presidente area lucchese Francesco Domenici e del responsabile Daniele Benvenuti, hanno indirizzato intanto al sindaco di Altopascio Sara D’Ambrosio

venerdì, 21 maggio 2021, 12:03

La città toscana è stata inserita nel piano nazionale di cablaggio in tecnologia FTTH di FiberCop - la nuova società infrastrutturale del Gruppo TIM - per rendere disponibili connessioni fino a 1 Gigabit/s

giovedì, 20 maggio 2021, 18:09

Il Tau Calcio Altopascio si prepara alla prossima stagione e lo fa, intanto, rimodulando il parterre delle panchine delle quattro squadre agonistiche del settore giovanile amaranto - Centro di formazione Inter

giovedì, 20 maggio 2021, 16:39

Nuova scuola dell'infanzia a Porcari, ecco il progetto da 4 milioni e 748mila euro. Inserita nel verde, ospiterà nove aule e potrà essere utilizzata come centro civico