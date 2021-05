PMI Day Challenge 2020 del Progetto "LU.ME." assegnato a due studentesse dell'ITE Carrara-Nottolini-Busdraghi di Lucca

Altri articoli in Piana

mercoledì, 19 maggio 2021, 15:42

Il progetto, che parteciperà ad un bando ministeriale, prevede la sua ubicazione su un lotto di proprietà comunale situato in adiacenza alla scuola secondaria di primo grado "Nottolini"

mercoledì, 19 maggio 2021, 15:33

È pronto ed operante il nuovo magazzino Essity nella Piana di Lucca, realizzato dopo l’accordo tra la multinazionale svedese e il Comune di Porcari. Una nuova e moderna struttura nata per razionalizzare la produzione, riducendo al contempo l’impatto ambientale

mercoledì, 19 maggio 2021, 15:15

Non ha perso tempo il consigliere comunale e candidato a sindaco del centrodestra e di alcune liste civiche ad Altopascio Maurizio Marchetti sulla questione ProGest

martedì, 18 maggio 2021, 19:41

I sindacati Rsu Slc Cgil e Fistel Cisl: "Da molto tempo non si assisteva ad una mobilitazione così massiccia. Da mesi si sta scioperando e le ragioni sono state rese note da molto tempo. Ci sono importanti investimenti annunciati, ma senza definire la tempistica di realizzazione"

martedì, 18 maggio 2021, 18:17

Ancora una volta il sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio, è accanto ai lavoratori di Progest Altopascio. "Stamani ero nuovamente lì, di fronte ai cancelli - spiega - insieme ai lavoratori dell'azienda, polo industriale importante per il nostro paese"

martedì, 18 maggio 2021, 14:36

Maurizio Marchetti, candidato a sindaco alle comunali nonché capogruppo di Insieme per Altopascio ne tira fuori un'altra che, a questo punto, sono come le ciliege: il comune non pagherebbe l'Iva. Possibile?