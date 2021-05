Piana



Pronte le panchine amaranto del settore giovanile del Tau Calcio

giovedì, 20 maggio 2021, 18:09

Il Tau Calcio Altopascio si prepara alla prossima stagione e lo fa, intanto, rimodulando il parterre delle panchine delle quattro squadre agonistiche del settore giovanile amaranto - Centro di formazione Inter.

Gabriel Pucci, dopo quattro anni trascorsi con i Giovanissimi Elite e tanti successi collezionati, prende la guida degli Allievi Elite. Francesco D'Addario, che nella stagione 2020/2021 ha esordito in agonistica dopo un passato all'Academy Tau Badia Pozzeveri e con gli Esordienti amaranto, siederà sulla panchina degli Allievi B, mentre Federico Gandini seguirà i Giovanissimi Elite. Chiude il cerchio delle agonistiche Marco Vannini, uno dei pilastri del Tau Calcio Altopascio, impegnato fino a oggi con i piccoli del Centro di formazione Inter e con il progetto delle società affiliate, Youth Tau Project.

"Speriamo che la prossima stagione sia quella della ripartenza effettiva - commentano il presidente Tau Antonello Semplicioni –. Lo staff è al lavoro per preparare ogni comparto del settore agonistico e per accogliere i nostri ragazzi in vista della stagione 2021/2022. I quattro mister sono tutte conferme, persone, istruttori e professionisti che conosciamo molto bene, che sviluppano quelle che sono le metodologie e i programmi dell'Inter e che interpretano in ogni aspetto del loro lavoro quello che noi definiamo il metodo Tau: individuare giovani di talento, formarli e accompagnarli nel loro percorso di crescita, trovando ed esaltando in ognuno peculiarità, caratteristiche e punti di forza".