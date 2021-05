Prosegue lo sciopero dei lavoratori Pro-Gest

Altri articoli in Piana

lunedì, 24 maggio 2021, 15:47

Sono in programma in modalità on line il 27 e 31 maggio nell'ambito del progetto europeo ACTION

lunedì, 24 maggio 2021, 09:40

Profondo cordoglio per la scomparsa a soli 43 anni di Michele Ciuti capogruppo del "Gruppo Alpini di Capannori" e consigliere della Sezione Alpini "A.N.A. - Lucca - Pisa - Livorno"

sabato, 22 maggio 2021, 21:40

Antenne lontane da parchi, scuole, campi sportivi: questi i criteri del nuovo piano della telefonia mobile di Altopascio. L’amministrazione D’Ambrosio porta in approvazione nel prossimo consiglio comunale il nuovo regolamento e piano della telefonia mobile del comune di Altopascio

sabato, 22 maggio 2021, 12:40

E' stata inaugurata questa mattina al liceo scientifico 'Majorana' di Capannori la nuova tensostruttura situata nel giardino della scuola adibita alle attività sportive degli studenti

sabato, 22 maggio 2021, 10:54

L'amministrazione comunale è al lavoro per promuovere le attività estive rivolte a bambini e ragazzi sul territorio comunale. Per questo ha convocato per venerdì 28 maggio alle ore 9 nella sala consiliare del comune un incontro rivolto a tutte le associazioni e a tutti i soggetti interessati a svolgere questo...

venerdì, 21 maggio 2021, 16:28

Terminato l'intervento per l'estensione della condotta principale dell'acquedotto sulla Via Romana, nel tratto che va dalla chiesa di Capannori alla Misericordia, nei giorni scorsi hanno preso il via i lavori per la predisposizione degli allacci alla rete idrica per tutte le utenze private presenti nell'area che avranno così la possibilità...