Riapre il cinema "G. Puccini" di Altopascio dopo sette mesi di stop Covid

giovedì, 27 maggio 2021, 17:14

Dopo sette mesi riapre il cinema teatro "G. Puccini" di Altopascio. E lo fa con "Crudelia", l'ultimo film Disney pronto ad accogliere grandi e piccoli nella sala cinematografica di via Regina Margherita. Da domani sera, venerdì 28 maggio, alle 20, gli amanti del grande schermo, potranno finalmente rivivere l'atmosfera del cinema dopo ben sette mesi di chiusura, così come imposto dalle restrizioni per il contenimento della pandemia da Covid-19.

L'ultima proiezione risale infatti alla fine di settembre, quando poi, con l'arrivo della seconda ondata e la conseguente introduzione delle diverse fasce di colore (giallo, arancione e rosso) e delle nuove limitazioni, i cinema e i teatri sono stati nuovamente chiusi in tutta Italia e le programmazioni sospese.

Crudelia, il film diretto da Craig Gillespie, vede protagonista Emma Stone nei panni di una giovane Crudelia De Mon. Il film Disney racconta la nascita e la trasformazione dell'iconico e malvagio personaggio de La carica dei 101. Estella De Vil (nome di origine di Cruella) è una giovane truffatrice dai capelli rosso scuro, una ragazza brillante e ambiziosa, decisa a sfondare nel mondo della moda come fashion designer, in una Londra influenzata dalla rivoluzione punk-rock dei primi anni '70. La ragazza si avventura per le strade della città in compagnia di due ladri dilettanti che adorano il suo lato malvagio. Molto presto Estella viene notata dalla baronessa von Hellman (Emma Thompson), direttrice di una prestigiosa casa di moda, una donna straordinariamente elegante e raffinata. L'incontro tra le due tuttavia darà luogo a una serie di eventi in cui il lato oscuro, cattivo e vendicativo di Estella prenderà il sopravvento trasformandola nella Cruella che tutti conosciamo.

Il cinema "Puccini" riapre in totale sicurezza, secondo tutti i protocolli previsti. Il primo spettacolo sarà venerdì 28 alle 20. Di nuovo sabato 29 e domenica 30 maggio e mercoledì 2 giugno con il doppio spettacolo alle 17.30 e alle 20.