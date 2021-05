Piana



Sabato al parco scientifico di Segromigno in Monte presentazione della vetrina dei prodotti Rifiuti Zero

mercoledì, 12 maggio 2021, 11:30

A partire dalle 15 (ma già al mattino si svolgeranno dei faccia a faccia con le aziende che hanno contribuito alla vetrina) quando avverrà la dimostrazione dell'acchiappa mozziconi DASHI per poi arrivare alle ore 16 all'incontro vero e proprio quando i rappresentanti delle 16 aziende co-promotrici della Vetrina (insieme a Centro di ricerca RZ di Capannori, Zero Waste Italy, Famiglie Rifiuti Zero, Ambiente e Futuro e l'Osservatorio Marisan) presenteranno gli oltre 50 prodotti classificati come Prodotti Rifiuti Zero.

Coordinerà e introdurrà Rossano Ercolini, presidente di Zero waste Europe e porterà i saluti del comune di Capannori Luca Menesini.

Le aziende coinvolte sono piccole e grandi, locali (Cartiera Bartoli con i prodotti Naturanda, Repulp con i pallet prodotti dallo scarto di pulper delle cartiere, le piccole piante della lucchese MINI', l'acchiappa mozziconi prodotto a Livorno) e nazionali (da Brescia come QWARZO che produce il "vetro Liquido", da Torino (prodotti derivati dalla Canapa di Green ITALY ), da Bologna con le mascherine certificate RIFIUTI ZERO-ETA BETA, da Firenze con i funghi dai fondi del caffè (Funghi Espresso da uno start up promosso dal Centro Ricerca RZ), da Roma e Viterbo per quanto riguarda imballaggi cellulosici anche trasparenti per prodotti alimentari, da Padova per quanto riguarda la produzione di scarpe riparabili del progetto RAGIONIAMO CON I PIEDI, ma anche internazionali (dalla Francia con i vasi biodegradabili FERTILPOT e dal Regno Unito con i pannolini lavabili "Bambino Mio").

E' insomma, come costume di Zero Waste rispondere ai tanti NO con tante alternative praticabili e digeribili dai sistemi naturali. Ma non solo nel corso dell'incontro Rossano Ercolini riferirà dell'incontro con il management di Ferrero relativo all'alternativa al bicchierino ESTATHE' e del protocollo di collaborazione sottoscritto, in seguito ad una visita al Centro Ricerca RZ del direttore Carlo Montalbetti, tra COMIECO (il consorzio nazionale della raccolta differenziata della carta) e Zero Waste Italy.Mentre si parla tanto di economia circolare ma si agisce poco o niente l'universo rifiuti zero basato a Capannori sforna costantemente novità concrete che offrono soluzioni reali in termini favorevoli sia all'ecologia che all'economia portando in superficie anche un mondo imprenditoriale virtuoso e innovativoEventi come questi dimostrano che la Rivoluzione Ecologica è già in atto!Per contatti 3480894509 - 3336479105