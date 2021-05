Scontro auto-camion ad Altopascio

Altri articoli in Piana

martedì, 11 maggio 2021, 15:29

Nei prossimi giorni inizieranno le indagini preliminari propedeutiche all'inizio dei lavori per l'ampliamento e la riqualificazione della scuola primaria 'Amalia Bertolucci Del Fiorentino' di Capannori, che prenderanno il via al termine delle lezioni

martedì, 11 maggio 2021, 13:22

Aldo Bertozzi e Tralerighe Libri Editore hanno donato alla biblioteca comunale 'G.Ungaretti' situata al Polo culturale Artèmisia 34 volumi. Si tratta di testi principalmente di narrativa, ma anche di alcuni testi di saggistica

lunedì, 10 maggio 2021, 18:48

“Dopo l’ennesima infruttuosa conferenza dei capigruppo ci siamo recati in prefettura per esporgli la situazione: oltre 130 atti, in aumento, che aspettano di essere discussi da mesi, con interrogazioni ferme all'estate del 2020 e mozioni dell'autunno del 2019"

lunedì, 10 maggio 2021, 14:56

Sono iniziati oggi i lavori per rendere più facilmente accessibile alle persone con disabilità e ai ciclisti il ponte sul rio Casale situato in via dei Bocchi a Segromigno in Piano, che è stato costruito nel 2014 per garantire la sicurezza idraulica del territorio capannorese

lunedì, 10 maggio 2021, 14:54

L’associazione “Sinistra con” organizza per mercoledì 12 maggio alle 18 la presentazione del libro “Lucio Magri: non post-comunista, ma neo-comunista” di Simone Oggionni

lunedì, 10 maggio 2021, 14:51

Intervento del sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio a sostegno della creazione dell'hub vaccinale al Polo Fiere di Lucca