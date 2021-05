Piana



Scuola primaria di Capannori: al via le indagini preliminari in vista dei lavori

martedì, 11 maggio 2021, 15:29

Nei prossimi giorni inizieranno le indagini preliminari propedeutiche all'inizio dei lavori per l'ampliamento e la riqualificazione della scuola primaria 'Amalia Bertolucci Del Fiorentino' di Capannori, che prenderanno il via al termine delle lezioni.

Il primo step dell'intervento per un investimento complessivo di 2 milioni e 340 mila euro, finanziato in parte con risorse interne, in parte con fondi Miur e in parte con un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, prevede l'ampliamento della scuola con la costruzione di un nuovo edificio sul lato est del complesso, ovvero sul lato di via dei Babbi. La nuova ala sarà su due piani ed ospiterà in totale 10 classi, 5 al piano terra e 5 al primo piano. Sarà collegata alla parte più recente dell'attuale sede scolastica per consentire un utilizzo unitario e contemporaneo di tutti gli edifici da parte di studenti e docenti.

Al termine delle opere di ampliamento, con un secondo step di lavori, la parte più vecchia della scuola sarà ristrutturata e migliorata dal punto di vista energetico ed impiantistico e sarà sede di un centro civico integrato scuola-cultura. La terza 'tranche' di lavori prevede la ristrutturazione del corpo più recente dell'attuale sede.

"L'obiettivo di questo intervento è rendere la scuola primaria di Capannori più funzionale, bella, moderna e rispondente alle attuali esigenze didattiche - spiega l'assessore all'edilizia scolastica, Francesco Cecchetti-. In un primo tempo andremo ad ampliare la sede scolastica, e successivamente, con ulteriori due step interverremo sulla parte più vecchia della scuola risalente anni anni '30 denominata 'Casa del Fascio' che affaccia su via Carlo Piaggia e poi sul corpo più recente realizzato negli anni '80. Stiamo lavorando per realizzare la maggior parte dei lavori di ampliamento durante la pausa estiva delle lezioni, in modo da ridurre al minimo i disagi per l'attività didattica".

Durante lo svolgimento dei lavori relativi alle indagini preliminari saranno apportate modifiche alla viabilità nei pressi della scuola, che saranno comunicate nel dettaglio nei prossimi giorni.