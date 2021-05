Piana



Tanti eventi per l'ultimo fine settimana della XXXII Mostra Antiche Camelie della Lucchesia

giovedì, 27 maggio 2021, 14:01

Ricco di eventi l'ultimo fine settimana della XXXII Mostra Antiche Camelie della Lucchesia promossa dal comune e dal Centro Culturale Compitese. Sabato 29 maggio alle ore 10 è in programma un incontro dal titolo 'Valorizzazione del Rio Visona e del suo affluente, il Rio di Botra. L'acqua bene comune' che prevede la partecipazione di Ismaele Ridolfi, presidente del consorzio di Bonifica Toscana Nord, di Arianna Chines, biologa, di Dario Bessi, ingegnere e di Marco Allocco, esperto di pianificazione e gestione forestale. Alle ore 14 a cura del Comune e della Commissione Pari Opportunità ci sarà inoltre una commemorazione in ricordo di Alessandra Biagi a 11 anni dal suo femminicidio. Il pomeriggio proseguirà con l'incontro 'Parliamo di camelie' in programma alle ore 16.00 al quale interverranno Federico Ceccanti che parlerà del tema 'Cultivar la camelia risorgimentale 'la costituzione', Mirella Gloria Motta che farà un intervento intitolato 'Cultivar "Dionisia Poniatowski", atroviolacea. "Principessa Borromeo","Bella Lamberti", Daniele Bosi e Pierluigi Micheli che parleranno della fioritura autunnale e precoce, la rifiorenza, il colore giallo, il profumo, caratteristiche particolari delle foglie. Domenica 30 maggio alle ore 14.30 è in programma un'iniziativa incentrata sul concorso dedicato ai 700 anni dalla morte di Dante Alighieri al quale hanno partecipato 70 alunni delle classi terze e quarte del liceo scientifico 'Majorana' con un totale di 18 elaborati. Dopo una introduzione sul Sommo Poeta a cura delle professoresse Catiuscia Giacomelli e Laura Guidugli ci saranno l'illustrazione e la presentazione degli elaborati multimediali vincitori del concorso. Seguirà la consegna dell'attestato di partecipazione agli alunni e al corpo docente coinvolti. L'iniziativa si concluderà con un intervento dell'assessore alla cultura Francesco Cecchetti. Il pomeriggio terminerà con la premiazione della ex tempore di pittura prevista alle 17.30. Tutti gli eventi si svolgeranno al Camelieto. In caso di brutto tempo si terranno nel salone del Centro Culturale Compitese .