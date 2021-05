Piana



Una ZTL attiva nel minuscolo borgo di Montecarlo: anco alle puci ni vien la tosse

giovedì, 27 maggio 2021, 12:37

Si ricorda che dal 1° di giugno la chiusura del varco ZTL sarà attiva a tutti gli effetti con il seguente orario: dal lunedì al sabato, dalle 20:00 alle 24:00; domenica e festivi dalle 13:00 alle 24:00.

Possono accedere liberamente al varco:

- i residenti del centro storico muniti del permesso di sosta rilasciato dalla polizia;

- i titolati di permesso con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;

- mezzi di soccorso e polizia;

Nel centro storico del paese (via Roma) rimane dal lunedì al venerdì il DIVIETO DI TRANSITO AI NON RESIDENTI dalle 13:30 alle 15:00 e IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA PER TUTTI dal lunedì al venerdì dalle 19:00 alle 24:00, il sabato, domenica e festivi, dalle 13:00 alle 24:00;

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Polizia Municipale allo 0583/22529, o mandare una mail a ztl@comune.montecarlo.lu.it