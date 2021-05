Piana



Un’altra donna, un’altra vittima: Lettera aperta a firma delle donne del gruppo di maggioranza del comune di Porcari

domenica, 30 maggio 2021, 18:58

Lettera aperta a firma delle donne - Lisa Baiocchi, Francesca De Toffol, Eleonora Lamandini, Roberta Menchetti e Fabrizia Rimanti -del gruppo di maggioranza del Comune di Porcari sull'omicidio di Maria Carmela Fontana ad opera del marito:



Un’altra donna, un’altra vittima. La notizia dell’ennesimo femminicidio ci lascia senza parole. Questa volta il misfatto avviene in un luogo a noi vicino, Altopascio. Non esistono parole per esprimere il senso di impotenza che proviamo ogni volta che assistiamo ad un atto di violenza. Noi, donne di Viviamo Porcari, siamo rappresentanti di un’istituzione che, seppur nelle sue possibilità locali, ha sempre creduto nella promozione dell’identità di genere e sostenuto il rispetto degli uni verso gli altri. In questa amministrazione ci è stato possibile portare avanti questi valori anche grazie alla sensibilità del nostro sindaco, Leonardo Fornaciari, e degli altri uomini di maggioranza. Non ci fermeremo: dobbiamo continuare a credere in una società all’altezza dei sogni che abbiamo, indipendentemente dal sesso, dalla religione, dal colore della pelle. In questo momento di dolore, ci uniamo al cordoglio di tutta la comunità e condanniamo questo ennesimo gesto scellerato. Siamo tutte Carmela.