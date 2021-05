Piana



Zappia denuncia: "Ecco come si presentava stamani il cimitero di Capannori"

sabato, 1 maggio 2021, 14:30

Il consigliere comunale della Lega Salvini premier di Capannori, Bruno Zappia, denuncia lo stato di degrado in cui si trova oggi in cimitero.



"Ecco come si presenta stamane il cimitero di Capannori - denuncia Zappia -. Alcuni cittadini mi hanno segnalato, come si può vedere dalla foto, che l'erba ha coperto la lapide (anche questa volta siamo entrati nel guinnes dei primati della vergogna)"



"Come è ridotto il cimitero - si dispiace il consigliere -, manca la totale manutenzione. Non hanno rispetto nemmeno dei morti. È sotto gli occhi di tutti che questa amministrazione su degrado e sicurezza ha fallito. Nei cimiteri di Capannori, oltre al degrado, avvengono infatti atti vandalici: chi va a vedere i loro cari, al ritorno, trova i vetri rotti della propria auto".



"Avevo richiesto più volte sul territorio - conclude Zappia - di prevenire e contrastare anche nei cimiteri con telecamere di video-sorveglianza dove spesso avvengono furti e garantire la sicurezza. Invece l'amministrazione pensa di installare le telecamere nei semafori in modo tale da mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Spero vivamente che questo mio intervento sensibilizzi l'amministrazione almeno a tagliare l'erba".