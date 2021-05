Piana



Zappia (Lega): "Via di tiglio, un salto a ostacoli"

sabato, 29 maggio 2021, 15:17

Un salto a ostacoli. Questo i cittadini di Capannori affrontano quotidianamente. Buche e strade dissestate fanno da sfondo al comune in provincia di Lucca.



"Questa è via di tiglio al 649 - incalza il consigliere della Lega Bruno Zappia - Ho segnalato questa vergogna 20 giorni fa, sia al cantoniere di paese sia agli uffici dei lavori pubblici del comune ho anche telefonato al responsabile che si occupa di questo servizio e non ho ricevuto nessuna risposta al telefono”.



Tante le domande che Zappia pone all’amministrazione in merito: “Qual è il motivo per cui ancora non hanno preso nessuna decisione non lo sappiamo. A che cosa serve il cantoniere di paese se le strade non vengono asfaltate come in questo caso - conclude - Quanto tempo ancora questi cittadini devono aspettare per vedere sistemare questa strada. A Capannori non c’è una strada che sia asfaltata anche in questo l'amministrazione sulla sicurezza stradale ha fallito”.