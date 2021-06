29 le aziende premiate della 17^ edizione di Obiettivo Zero

Altri articoli in Piana

lunedì, 21 giugno 2021, 12:33

Riapre i battenti il centro diurno per anziani 'Il Girasole' di Porcari. Un tampone rapido al mese per tutti gli operatori e utenti Fornaciari e Baiocchi: “Ripartiamo in sicurezza”

sabato, 19 giugno 2021, 15:32

Sono 27 e sono le studentesse e gli studenti più meritevoli di Altopascio, che hanno concluso la scuola media, nel 2020, con le votazioni di 10 e lode, 10 e 9

sabato, 19 giugno 2021, 11:03

Lunedì, 21 giugno, riapre i battenti per gli utenti e i cittadini con una nuova gestione il bar della Casa di Riposo 'Don Gori' di Marlia

sabato, 19 giugno 2021, 11:00

Prenderà il via venerdì 25 giugno alle ore 18.00 nel parco del polo culturale Artèmisia di Tassignano la rassegna letteraria 'Mi libro nel parco' promossa dal Comune in collaborazione con l'Associazione Amici del Libro onlus

sabato, 19 giugno 2021, 10:48

Sarà realizzato un nuovo parcheggio pubblico con 11 stalli per auto e una piccola area a verde pubblico attrezzata con tavoli e panchine in via Villa Fontana a Marlia

sabato, 19 giugno 2021, 10:26

Democrazia Cristiana si fa spazio tra la folla e dopo 25 anni torna tra i candidati alle elezioni di Altopascio con l'intento di rilanciare i suoi valori