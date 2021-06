Altopascio a scuola guida con i donatori di sangue

Altri articoli in Piana

sabato, 5 giugno 2021, 14:39

Presentato il progetto Believe Yourself, realizzato con la collaborazione dell'Istituto comprensivo di Altopascio e dedicato ai ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento

sabato, 5 giugno 2021, 11:20

Oggi si è svolta al Liceo Majorana di Capannori la cerimonia di premiazione in diretta online della gara nazionale “Webtrotter 2021” promossa dall’AICA e dal MIUR

sabato, 5 giugno 2021, 09:26

La Scuola Calcio Inter del Tau Calcio Altopascio, l'unica presente in Toscana, si fa in tre: da quest'anno, infatti, si aggiungono al polo presente ai campi sportivi del Checchi Calcio di Carraia (Capannori), anche Badia Pozzeveri, nella struttura dell'Academy Tau, e il Centro Sportivo Gianni D'Addario a Lamporecchio, in provincia...

venerdì, 4 giugno 2021, 15:02

Le richieste di installazione pervenute dai gestori regolamentate all'interno del nuovo piano comunale sono in totale 30, di cui 27 sono riproposizioni del piano dello scorso anno

venerdì, 4 giugno 2021, 13:41

L’assessore alle politiche educative Francesco Cecchetti ha scritto una lettera al presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi con cui chiede tempi celeri e certi per l’arrivo dei finanziamenti stanziati per le attività estive

venerdì, 4 giugno 2021, 10:53

Domenica 6 giugno, in occasione della raccolta regionale toscana, l'associazione Plastic Free Onlus organizza una giornata di pulizia ad Altopascio e a Castelfranco di Sotto, ricevendo il supporto dei due comuni (che si occuperanno dello smaltimento dei rifiuti raccolti)