Artemisia, inizia la rassegna "Mi libro nel parco"

sabato, 19 giugno 2021, 11:03

Lunedì, 21 giugno, riapre i battenti per gli utenti e i cittadini con una nuova gestione il bar della Casa di Riposo 'Don Gori' di Marlia

sabato, 19 giugno 2021, 10:48

Sarà realizzato un nuovo parcheggio pubblico con 11 stalli per auto e una piccola area a verde pubblico attrezzata con tavoli e panchine in via Villa Fontana a Marlia

sabato, 19 giugno 2021, 10:26

Democrazia Cristiana si fa spazio tra la folla e dopo 25 anni torna tra i candidati alle elezioni di Altopascio con l'intento di rilanciare i suoi valori

venerdì, 18 giugno 2021, 18:26

È stato composto il nuovo consiglio direttivo dei donatori di sangue Fratres di Altopascio, in carica per i prossimi quattro anni (2021-2025). La prima seduta del consiglio, tenutasi mercoledì 16 giugno e deputata all’assegnazione delle cariche, ha eletto Francesco Domenichini come nuovo presidente

venerdì, 18 giugno 2021, 15:32

Oggi nella sede comunale di piazza Aldo Moro è stato siglato il nuovo accordo territoriale per i canoni concordati del Comune di Capannori tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini che possono essere stipulati a livello locale

venerdì, 18 giugno 2021, 15:29

Per il quarto anno consecutivo, il parco della Villa Reale di Marlia, sarà il palcoscenico naturale e ideale della manifestazione de “Le Rinascenze by day - Arte in Villa 2021” l’unica festa d’arte della Lucchesia