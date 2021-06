Piana : altopascio



Blitz al bar Roberto: denunciati il gestore e sei avventori senza mascherina

lunedì, 7 giugno 2021, 23:59

Nonostante i contagi si contino, ormai, sulle dita di una mano sola, le forze dell'ordine non esitano a far applicare la normativa anticovid. E' accaduto ad Altopascio dove sabato scorso il gestore del bar Roberto in via Cavour è stato sonoramente multato dalla Squadra Amministrativa della questura, coadiuvata dai carabinieri di Altopascio e dalla polizia municipale.

Tutti sono intervenuti poiché avevano ricevuto una segnalazione secondo la quale era in atto uno spettacolo danzante con tanto di dj con persone intente a ballare a ritmo di musica anni '90.

Gli operatori, pertanto, hanno denunciato il gestore per lo svolgimento dello spettacolo danzante in assenza di autorizzazione e, inoltre, hanno sanzionato e chiuso il locale per 5 giorni per violazione dei protocolli Covid, oltre, infine, ad elevare sei sanzioni covid ad altrettanti utenti sprovvisti di mascherina altrimenti detta 'mezzo burqua' che il burqa vero e proprio arriverà entro qualche anno e senza covid.

Evitiamo ogni commento altrimenti, lo ripetiamo, ci sbatterebbero dentro gettando via la chiave.