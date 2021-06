Piana



Capannori, al via il 1° luglio la rassegna di cinema all'aperto

giovedì, 17 giugno 2021, 15:04

Sono 13 i film, tutte prime visioni, proposti dalla rassegna di cinema all'aperto, che si svolgerà a partire da giovedì 1° luglio nel grande spazio verde situato sul retro della sede comunale di piazza Aldo Moro e che di fatto apre la manifestazione "... Ma la notte sì!" promossa dal Comune e organizzata da LEG Live Emotion Group che per i mesi di luglio e agosto, oltre al cinema, propone un ricco cartellone di spettacoli e concerti. La rassegna cinematografica, che inizia con la proiezione di 'Nomadland' di Chloé Zhao, è realizzata in collaborazione con il Cineforum Ezechiele 25,17 e propone un programma variegato e adatto ad adulti e bambini.

"Quest'anno il cinema all'aperto assume un'importanza particolare dopo molti mesi di chiusura dei cinema a causa all'emergenza sanitaria - afferma l'assessore alla cultura, Francesco Cecchetti -. Siamo quindi particolarmente contenti di poter offrire alla cittadinanza la possibilità di tornare a vedere un buon film potendo scegliere tra varie prime visioni, tutte di grande qualità. La rassegna cinematografica fa parte della grande ripartenza culturale che interesserà l'estate capannorese con la grande manifestazione '...Ma la notte sì! ed altre rassegne culturali che si svolgeranno in modo diffuso in numerose location del territorio comunale".

"Siamo veramente contenti di collaborare anche quest'anno per la realizzazione del programma di cinema all'aperto a Capannori - afferma Maximiliano Dotto, presidente del Cineforum Ezechiele 25,17-. Per il cinema è stato un anno di sospensione quasi totale e rassegne come questa sono iniezioni di fiducia per tutto il settore. Il programma è vario e di qualità, conoscendo il pubblico capannorese siamo certi che troverà il suo gradimento".

Di seguiti tutti i film in programma:

Luglio: giovedì 1 'Nomadland' (USA 2020, 108') di Chloé Zhao con Frances McDormand, David Strathairn, Linda May; venerdì 2 'Il cattivo poeta' (Italia, 2021, 106') di Gianluca Jodice con Sergio Castellitto, Francesco Patané; giovedì 15 'Minari' (USA 2020, 115') di Lee Isaac Chung con Steven Yeun, Ye-ri Han,Yuh Jung Youn; venerdì 16 'Crudelia' (USA 2021, 134') di Craig Gillespie con Emma Stone, Emma Thompson, Mark Strong; giovedì 22 'Rifkin's Festival' (USA- Spagna 2020, 92') di Woody Allen, con Wallace Shawn, Gina Gershon, Luois Garrel; venerdì 23 'Comedians' (Italia 2021,96') di Gabriele Salvatores con Alessandro Besentini, Francesco Villa, Natalino Balasso; giovedì 29 'The Father-Nulla è come sembra' (Gran Bretagna-Francia, 2020, 97') di Florian Zeller con Anthony Hopkins, Olivia Colman, Imogen Poots; venerdì 30 'Tom & Jerry' (USA 2021) di Tim Story, con Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Ken Jeong.

Agosto: giovedì 5 'Un altro giro' (Danimarca, Svezia, Paesi Bassi 2020, 117') di Thomas Vinterberg con Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang; venerdì 6 'Cosa sarà' (Italia 2020, 101') di Francesco Bruni con Kim Rossi Stuart, Lorenza Indovina, Barbara Ronchi; giovedì 12 'Due' (Francia, Belgio, Lussemburgo, 2019, 95') di Filippo Meneghetti, con Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Lea Drucker; venerdì 13 'Lei mi parla ancora' (Italia 2021, 100') di Pupi Avati con Stefania Sandrelli, Isabella Ragonese, Renato Pozzetto; sabato 14 'Volevo Nascondermi' (Italia 2020,120') di Giorgio Diritti, con Elio Germano, Oliver Ewy, Leonardo Carrozzo.

Le proiezioni hanno inizio alle ore 21.30. Costo del biglietto: 6 euro intero, 5 euro ridotto per i bambini fino a sei anni.

I biglietti possono essere acquistati solo presso la biglietteria in loco, a partire dal 1° luglio, dal giovedì alla domenica dalle 20.30 alle 22.00. Non è prevista la prenotazione.