Capannori, l'opposizione: "Riprendere lo svolgimento dei consigli comunali in presenza"

venerdì, 25 giugno 2021, 15:42

I gruppi di opposizione in consiglio comunale, rappresentati dai capigruppo Matteo Petrini (Fratelli d'Italia), Salvadore Bartolomei (Lega), Matteo Scannerini (Forza Italia) e Simone Lunardi (Movimento 5 Stelle) chiedono formalmente al presidente del consiglio comunale Gigliola Biagini di riprendere lo svolgimento dei consigli comunali in presenza, già da quello convocato in data 30 giugno 2021, al momento ancora in videoconferenza.



"Riteniamo - dicono i capigruppo dei partiti di opposizione - che i tempi siano maturi per tornare a svolgere i consigli in presenza. Ciò è confermato dall'utilizzo della sala consiliare per eventi organizzati dall'amministrazione stessa alla quali parteciperanno anche assessori e altri rappresentanti istituzionali. Uno di questi, si svolgerà proprio il giorno seguente al consiglio comunale, in data 1 luglio 2021".



"E' evidente - proseguono Petrini, Bartolomei; Scannerini e Lunardi - dunque, la dissonanza tra un consiglio in videoconferenza e l'evento che, il giorno successivo, si svolge proprio laddove il consiglio dovrebbe regolarmente riunirsi."



"Inoltre - dice ancora la nota- di fronte a ciò, bisogna anche considerare la messa a norma della sala consiliare, con l'acquisto di lastre di plexiglass e di dispositivi di sanificazione che, a regola, dovrebbero a questo punto permettere la convocazione in presenza del consiglio comunale."



"Siamo dunque a domandarci - concludono - quali siano i motivi del persistere a convocare i consigli in videoconferenza e per questo, appunto, abbiamo inoltrato la nostra richiesta, che speriamo ricevere una pronta risposta."