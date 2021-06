Piana



Commozione a Montecarlo per l'ultimo saluto a Mario Davini

sabato, 5 giugno 2021, 16:52

di gabriele muratori

"Ciao Mario. Non ti dimenticheremo". Questo il pensiero comune delle centinaia di persone che oggi pomeriggio, sotto un cielo cupo e afoso, sono giunte nella Piazza d'Armi di Montecarlo, per dare l'ultimo saluto a Mario Davini, il noto imprenditore vinicolo e longevo presidente della locale Misericordia di Montecarlo, che ha cessato di vivere nella notte di mercoledì scorso in seguito ad un malore improvviso che se l'è portato via.



Tanti i bei ricordi raccontati dai capannelli di persone che hanno affollato la piazza prima dell'inizio della cerimonia. Un brulicare di volontari in divisa giallo-ciano, provenienti da tutta la lucchesia, hanno colorato il paese e accompagnato la bara dinanzi l'altare. Commoventi e significativi i messaggi di cordoglio lanciati dai familiari e dalle autoritá presenti.



"Una persona con un grande cuore e una grande generosità. Ma soprattutto sempre con il sorriso stampato in volto" - con voce rotta dalla commozione, commentano così i confratelli della Misericordia che tanto altro avrebbero voluto dire. Termina la messa, la bara esce dalla piazza per il suo viaggio verso il camposanto. Una coda interminabile di persone la segue, uno scroscio di applausi l'accompagna, volano in alto il tanti palloncini colorati e la piazza diviene una valle di lacrime commosse.



La comunità montecarlese ha perso un fratello ma che lascia un bellissimo ricordo indelebile.