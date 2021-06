Consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli di Altopascio

Altri articoli in Piana

sabato, 19 giugno 2021, 11:03

Lunedì, 21 giugno, riapre i battenti per gli utenti e i cittadini con una nuova gestione il bar della Casa di Riposo 'Don Gori' di Marlia

sabato, 19 giugno 2021, 11:00

Prenderà il via venerdì 25 giugno alle ore 18.00 nel parco del polo culturale Artèmisia di Tassignano la rassegna letteraria 'Mi libro nel parco' promossa dal Comune in collaborazione con l'Associazione Amici del Libro onlus

sabato, 19 giugno 2021, 10:48

Sarà realizzato un nuovo parcheggio pubblico con 11 stalli per auto e una piccola area a verde pubblico attrezzata con tavoli e panchine in via Villa Fontana a Marlia

sabato, 19 giugno 2021, 10:26

Democrazia Cristiana si fa spazio tra la folla e dopo 25 anni torna tra i candidati alle elezioni di Altopascio con l'intento di rilanciare i suoi valori

venerdì, 18 giugno 2021, 18:26

È stato composto il nuovo consiglio direttivo dei donatori di sangue Fratres di Altopascio, in carica per i prossimi quattro anni (2021-2025). La prima seduta del consiglio, tenutasi mercoledì 16 giugno e deputata all’assegnazione delle cariche, ha eletto Francesco Domenichini come nuovo presidente

venerdì, 18 giugno 2021, 15:32

Oggi nella sede comunale di piazza Aldo Moro è stato siglato il nuovo accordo territoriale per i canoni concordati del Comune di Capannori tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini che possono essere stipulati a livello locale