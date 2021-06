Piana



Da Altopascio all'Europa e ritorno: presentato il progetto "Believe in Yourself"

sabato, 5 giugno 2021, 14:39

di chiara grassini

Presentato il progetto "Believe in Yourself" dall'associazione sport Toscana calcio Balilla e in collaborazione con l'istituto comprensivo di Altopascio.



Sostiene insieme a Cre.A (creatività e apprendimento) i giovani che presentano disturbi dell'apprendimento come dislessia, discalculia o disgrafia.



L'associazione è ideatrice del progetto europeo "Don't Spin" (developing an organisation network for table soccer to promote inclusion and novelty) e promuove il biliardino come strumento principale per superare le barriere fisiche.



Nonostante la pandemia sport Toscana non si è mai fermata, anzi. Ha realizzato un video che a sua volta è stato utilizzato alle conferenze internazionali coinvolgendo cinque paesi europei e altri stati membri dell'Unione.Tra essi la Bulgaria, il Portogallo, l'Olanda, la Repubblica Ceca e la Slovacchia.

"L'associazione ha costruito una realtà aperta e aggregativa che guarda alla disabilità e al territorio - ha commentato il sindaco di Altopascio Sara D'Ambrosio-".

E infatti la città è portavoce del progetto del biliardino in Europa.

"Don't Spin" -che in italiano si traduce con non si frulla- vuole fare del biliardo un'occasione di inclusione e condivisione sociale.

"Vorremmo promuovere e divulgare partendo dal territorio - ha affermato il presidente di Toscana Sport calcio Balilla NataleTonini- Ci siamo inventati una trasmissione televisiva dove abbiamo portato i contributi delle esperienze in campo medico in merito allo sport e alla terapia".

Il progetto"Believe in Yourself" prenderà forma nelle scuole di Altopascio a partire da ottobre 2021. L'obiettivo? Aumentare l'autostima e migliorare se stessi sul piano personale. Come ha sottolineato Federico Ficini,"molti giovani non credono in loro quando si presenta una difficoltà".