Fine anno scolastico, Fdi Capannori: "Ci avevamo visto giusto! Condivisa la nostra proposta"

martedì, 8 giugno 2021, 21:42

È una vera e propria staffetta di solidarietà quella che sta coinvolgendo in questi giorni la cittadina di Altopascio dove, su input dell'amministrazione comunale, con la collaborazione dei centri commerciali naturali di Altopascio e Spianate è partita una raccolta fondi a sostegno dei figli e dei nipotini di Carmela Fontana,...

martedì, 8 giugno 2021, 21:32

Grande successo per la rievocazione storica con tableaux vivants, le visite guidate, il percorso olfattivo e una esposizione d'auto d'epoca organizzati da Villa Reale di Marlia e dall'associazione "Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana" per l'iniziativa "Appuntamento in giardino con Mimì Pecci-Blunt e i suoi ospiti famosi"

lunedì, 7 giugno 2021, 23:59

Polizia, carabinieri e vigili urbani hanno preso d'assalto il bar Roberto in via Cavour e multato il gestore per via di una festa danzante senza autorizzazione e avventori privi del 'mezzo burqa'

lunedì, 7 giugno 2021, 18:02

Il consigliere comunale e candidato a sindaco di Altopascio Maurizio Marchetti interviene sulla questione fontanello in centro a Altopascio: "Chiedere il dissequestro, demolire, ricostruire altrove e adottarne altri"

lunedì, 7 giugno 2021, 17:25

Tante bancarelle con molti oggetti e cose destinati ad una nuova vita, tanti operatori ed una buona presenza di visitatori

lunedì, 7 giugno 2021, 17:14

Frediani: "L'obiettivo è incentivare le visite dei familiari nelle case di riposo dopo uno stop di oltre un anno"