"Il magico salvataggio": il cartone animato interamente creato, disegnato, doppiato e musicato dagli alunni dell'Istituto Comprensivo Altopascio

venerdì, 18 giugno 2021, 15:32

Oggi nella sede comunale di piazza Aldo Moro è stato siglato il nuovo accordo territoriale per i canoni concordati del Comune di Capannori tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini che possono essere stipulati a livello locale

venerdì, 18 giugno 2021, 15:29

Per il quarto anno consecutivo, il parco della Villa Reale di Marlia, sarà il palcoscenico naturale e ideale della manifestazione de “Le Rinascenze by day - Arte in Villa 2021” l’unica festa d’arte della Lucchesia

venerdì, 18 giugno 2021, 14:51

Sono sei i progetti ammessi a ricevere i contributi straordinari previsti dall'amministrazione Menesini nell'ambito del bando rivolto alle realtà sociali del territorio

venerdì, 18 giugno 2021, 12:12

Nella serata di ieri i carabinieri di Altopascio hanno tratto in arresto tre minori, tutti responsabili del reato di tentato furto in abitazione. I tre, in Italia senza fissa dimora, zingari di origine slava, armati di arnesi atti allo scasso, hanno tentato di introdursi all’interno di un'abitazione

giovedì, 17 giugno 2021, 15:04

Sono 13 i film, tutte prime visioni, proposti dalla rassegna di cinema all'aperto, che si svolgerà a partire da giovedì 1° luglio nel grande spazio verde situato sul retro della sede comunale di piazza Aldo Moro e che di fatto apre la manifestazione "... Ma la notte sì!"

giovedì, 17 giugno 2021, 12:11

"I lavori che riguardano il centro storico di Capannori vanno avanti troppo lentamente e stanno comportando, soprattutto nel parcheggio davanti alla farmacia "Giannini", la cancellazione di diversi posti auto. Inoltre, i cordoli alti sono deleteri per le ruote delle auto, molti cittadini lamentano problemi alle proprie vetture".