In pagamento i contributi in conto affitto per il 2020

lunedì, 21 giugno 2021, 20:29

Sono in pagamento i contributi in conto affitto 2020 che sono stati assegnati a 200 famiglie del territorio. Il pagamento del contributo previsto per i cittadini che si trovano in difficoltà a pagare in autonomia il canone di locazione della casa dove vivono e che hanno determinati requisiti viene effettuato tramite gli istituti di credito per coloro che hanno comunicato le coordinate bancarie oppure per cassa presso l'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena di via Romana a Capannori. Il contributo massimo che è stato stanziato è di 1.091 euro.

"La nostra attenzione al diritto all'abitare è molto forte - afferma il vice sindaco con delega alla casa, Matteo Francesconi -. I contributi in conto affitto rappresentano certamente una delle misure di sostegno più significative nel settore delle politiche abitative e anche per lo scorso anno diverse famiglie del territorio hanno ottenuto questo importante beneficio - afferma il vicesindaco con delega alla casa Matteo Francesconi -. Un sostegno concreto che si affianca ad altre azioni in questo settore a sostegno delle fasce più deboli della popolazione. Oltre ai contributi in conto affitto altre misure di sostegno riguardano l'emergenza abitativa e il reperimento di alloggi nel libero mercato. Proprio nei giorni scorsi, inoltre, è stato siglato l'accordo territoriale per il canone concordato del Comune di Capannori tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini, che ha tra sue finalità anche quella di agevolare l'accesso alla locazione alle fasce sociali più deboli".

Tra i requisti previsti nel 2020 per accedere ai contributi in conto affitto: essere residenti nel Comune di Capannori nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo; titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, avere un Ise non superiore a 13.338,26 euro.