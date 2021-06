Piana



Le prenotazioni per i servizi Urp adesso possono essere fatte anche online sul sito del comune

lunedì, 14 giugno 2021, 14:39

Adesso le prenotazioni per usufruire dei servizi forniti dall'Urp di Piazza Aldo Moro e dagli Sportelli al cittadino di Marlia e San Leonardo in Treponzio possono essere effettuate, oltre che telefonicamente, anche online direttamente sul sito internet del Comune (www.comune.capannori.lu.it). Basta andare sulla home page del sito e cliccare nella sezione 'Per appuntamenti con gli uffici' e poi scegliere il servizio di cui si necessita e la sede e, dopo aver verificato la disponibilità delle date, prenotare l'appuntamento.

"I servizi forniti dall'Urp sono numerosi e molto richiesti e quindi, in un'ottica di efficienza, è importante agevolare i cittadini nella loro fruizione - spiega l'assessore ai servizi al cittadino, Serena Frediani -. Per questo motivo per la prenotazione degli appuntamenti sia per l'Urp centrale di piazza Aldo Moro che per i due sportelli al cittadino, abbiamo istituito anche un servizio online facilmente fruibile dal sito internet del Comune, che va ad aggiungersi alle prenotazioni telefoniche".

I servizi forniti dall'Urp sono carta di identità elettronica, protocollo, pagamenti, residenze, certificazioni anagrafiche, dichiarazioni sostitutive di Atto Notorio, autentica di documenti e foto, attivazione tessera sanitaria, assegni nucleo numeroso e assegno maternità, rilascio credenziali SPID Lepida, sportello lampade votive.

Chi volesse prenotare telefonicamente il numero è 0583 428 752.