'Le Rinascenze 2021' a Villa Reale

Altri articoli in Piana

giovedì, 3 giugno 2021, 16:30

E' stata rinnovata la convenzione tra il comune di Capannori e l'Anpana (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente)- Sezione Territoriale di Lucca finalizzata al recupero dei pulli (uccellini caduti dai nidi), covate e piccoli mammiferi sul territorio comunale

giovedì, 3 giugno 2021, 16:00

Sabato 5 giugno, alle 15, presso il Centro parrocchiale "Giovanni Paolo II" di Marlia, in via della Chiesa, è in programma l'inaugurazione degli impianti sportivi e del centro di aggregazione realizzati dalla parrocchia di S.Maria Assunta e Giovanni Evangelista di Marlia con il contributo del comune e della Fondazione Cassa...

giovedì, 3 giugno 2021, 13:32

Fine settimana di apertura sabato 5 e domenica 6 giugno. Servizio gratuito di guida turistica e ambientale

giovedì, 3 giugno 2021, 13:18

Sono aperte le prenotazioni esclusivamente on line per "Appuntamento in giardino con Mimì Pecci-Blunt e i suoi ospiti famosi", domenica 6 giugno a Villa Reale di Marlia

mercoledì, 2 giugno 2021, 22:21

Grave lutto nel mondo delle misericordie d'Italia e nella comunità montecarlese. Per un malore improvviso, è morto questa notte al pronto soccorso dell'ospedale San Luca, Mario Davini, 64 anni, governatore della Misericordia di Montecarlo e imprenditore vinicolo

mercoledì, 2 giugno 2021, 14:07

Dopo le sollecitazioni a pubblicare dati mancanti sul sito di Ascit, il responsabile anticorruzione del Comune di Capannori interpellato dal consigliere Zappia, ha ottenuto dal direttore di Ascit dottor Roger Bizzarri, la pubblicazione di alcuni atti relativi ai compensi erogati ai membri del consiglio di amministrazione