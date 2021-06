Piana



Le Rinascenze by day a Villa Reale di Marlia

venerdì, 18 giugno 2021, 15:29

Per il quarto anno consecutivo, il parco della Villa Reale di Marlia, sarà il palcoscenico naturale e ideale della manifestazione de “Le Rinascenze by day - Arte in Villa 2021” l’unica festa d’arte della Lucchesia.

Sotto l’egida di Kreativa, la scuola di arte e cultura di Lucca, sarà un fine settimana in cui l’arte, la creatività e la cultura daranno vita a momenti molto suggestivi con esposizioni, esibizioni, spettacoli e incontri, che si susseguiranno senza soste per una vera e propria maratona culturale che ha richiamato i migliori artisti toscani.

La manifestazione che gode del patrocinio e contributo del Comune di Capannori, insieme a quello del Comune di Lucca e della Provincia, si svolgerà nei giorni del sabato e domenica, 19 e 20 giugno, dalle ore 10 alle 18, senza pause.

Ogni angolo verde del parco della Villa, i suoi specchi d’acqua ed ogni edificio storico che contiene, saranno trasformati in teatri naturali che ospiteranno esibizioni e laboratori per grandi e piccoli. I visitatori potranno liberamente scegliere cosa seguire e percorrere in lungo e in largo il parco alla scoperta dei workshop, dei laboratori e dei contest allocati negli angoli più incantevoli del parco della villa.

Diciotto saranno i pittori e gli scultori che esporranno i migliori lavori e poi tanto teatro, danza, acrobazie, giochi, musica laboratori di pittura per adulti e bambini e infine il “Salotto Culturale” curato dal giornalista Paolo Bottari.

In particolare al sabato, con inizio alle ore 16,30, si parlerà della storia dello stabilimento tessile della Cucirini Cantoni Coats ed in particolare gli ultimi difficili trent’anni di vita, sul tema “La ciminiera che non fuma più” con ospiti: l’ex direttore dello stabilimento CCC, Piero Serafini, l’ex Direttore dell’Associazione Industriali di Lucca, Vittorio Armani e l’ex segretario della Cisl, Antonio Rossetti.

Alla domenica, invece, sempre alle 16,30, l’appuntamento con la “storia e l’arte di Marlia e della Brancoleria” con gli storici Gabriele Mandoli e il prof. Alessio Pisani. Soddisfatto l’assessore al turismo del comune di Capannori, Lucia Micheli: “E’ ormai diventata una manifestazione importante, in cui noi crediamo e che valorizza al massimo ogni forma d’arte, grazie allo splendido scenario della Villa. Per noi è importante sostenere concretamente la ripartenza culturale sul nostro territorio in un momento in cui finalmente è possibile realizzare eventi in presenza e al contempo valorizzare il nostro territorio e i suoi straordinari beni storico-architettonici come le ville, che rappresentano uno dei più importanti richiami per il turismo”.

Per ogni informazione e dettaglio si rimanda al sito ufficiale della manifestazione www.lerinascenze.it.