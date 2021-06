Piana



Marchetti: "La mia proposta per superare il problema fontanello"

lunedì, 7 giugno 2021, 18:02

Il consigliere comunale e candidato a sindaco di Altopascio Maurizio Marchetti interviene sulla questione fontanello in centro a Altopascio:

Da troppo tempo ormai si parla di questa installazione in termini negativi, legati alla questione giudiziaria sfociata nel rinvio a giudizio degli amministratori. Su questo tema abbiamo già detto la nostra posizione, ovvero che l'iter per una situazione pubblica deve essere analogo a quello riservato a una situazione privata, con tutto quello che ne consegue.

Detto questo, vogliamo guardare avanti e creare un'opportunità da un grande problema. A mio avviso, infatti, bisogna modificare atteggiamento e procedere oltre.

La mia proposta, che attuerò in caso di elezione a sindaco, è molto semplice : richiesta di dissequestro alla magistratura del manufatto , ottenuto il quale procederei con la sua demolizione, visto che, oltretutto, è stato collocato in una posizione sbagliata per diversi motivi. Lo abbiamo detto in tempi non sospetti e continuiamo a pensarlo.

Il fontanello lo ricostruirei in piazza Benedetto Croce, un luogo dove si può circolare con la macchina senza intralciare il traffico, diventando inoltre un servizio importante per i due parchi confinanti. Sarebbe la soluzione migliore e mi impegno fino da oggi per realizzarla.

Ritenendo questo un modo per incentivare il consumo di acqua pubblica e limitare di conseguenza l'acquisto di confezioni di plastica , ho intenzione di procedere con altri fontanelli disseminati sul territorio, almeno uno per frazione.

Sarebbe questa, per me, la migliore conclusione di una annosa vicenda.