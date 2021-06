Piana



Marlia, inaugurati nuovi impianti sportivi e centro di aggregazione

sabato, 5 giugno 2021, 16:57

Sono stati inaugurati questo pomeriggio (sabato) gli spazi dedicati all'attività sportiva e ricreativa realizzati dalla parrocchia di S.Maria Assunta e Giovanni Evangelista di Marlia presso il centro parrocchiale ‘Giovanni Paolo II’ su un’area di sua proprietà situato in via della Chiesa. Gli interventi sono stati realizzati con il contributo dell'amministrazione comunale, che, con un apposito bando ha messo a disposizione risorse destinate ai soggetti del “privato sociale” (associazioni, gruppi, organizzazioni, soggetti del terzo settore, comitati) per la realizzazione, la riqualificazione e la valorizzazione di luoghi di comunità, spazi di aggregazione e beni comuni ed un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Gli spazi da oggi sono a disposizione di tutti i cittadini.



Presenti al taglio del nastro degli impianti sportivi e del centro di aggregazione il sindaco Luca Menesini, gli assessori Davide Del Carlo, Giordano Del Chiaro e Serena Frediani, il consigliere comunale Gaetano Ceccarelli, l'Arcivescovo di Lucca, Monsignor Paolo Giulietti, il parroco di Marlia, Don Agostino Banducci, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini e il segretario regionale di Anspi, Antonio Ferro. Alla cerimonia di inaugurazione è intervenuta anche la banda ‘A. Catalani’ di Marlia che ha eseguito un intervento musicale.



“E’ una vera soddisfazione tutte le volte che mettiamo a disposizione della nostra comunità nuovi spazi per lo sport, il tempo libero e l’aggregazione - afferma il sindaco Luca Menesini-. Grazie alla sinergia venutasi a creare con la parrocchia di Marlia che si è molto impegnata nella realizzazione di questa opera e per questo ringraziamo e anche ai contributi messi a disposizione dalla nostra amministrazione nell’ambito del bando per la creazione di luoghi di comunità oggi mettiamo a disposizione di ragazzi, bambini, anziani e di tutti i cittadini di una frazione popolosa e importante come Marlia nuovi impianti per svolgere attività sportive e ricreative di vario genere e un centro di aggregazione. Altri progetti di questo tipo, sempre cofinanziati dal Comune, sono già stati realizzati o saranno realizzati in altre aree del territorio per offrire alla comunità un numero sempre maggiore di luoghi belli e decorosi dove praticare sport ed altre attività e ritrovarsi”.



Nell’area di via della Chiesa è stato riqualificato e notevolmente migliorato il campo da bocce esistente ed è stato realizzato un campo polivalente che contiene un campo da basket e un campo da pallavolo. Inoltre è stato realizzato un campo da calcetto. L’area che ospitava in precedenza il campo da tennis è stata trasformata in uno spazio ad uso ricreativo. Nell’area verde è stato inoltre realizzato un parco giochi e sono state messe a dimora alcune essenze vegetali. Costruiti anche camminamenti pedonali che collegano gli accessi ai campi sportivi e le aree a verde. Infine è stato completamente sostituito e ampliato l’impianto di illuminazione.