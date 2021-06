Menesini riceve giovane campionessa di pattinaggio artistico a rotelle

Altri articoli in Piana

venerdì, 25 giugno 2021, 15:42

I gruppi di opposizione in consiglio comunale, rappresentati dai capigruppo Matteo Petrini (Fratelli d'Italia), Salvadore Bartolomei (Lega), Matteo Scannerini (Forza Italia) e Simone Lunardi (Movimento 5 Stelle) chiedono formalmente al presidente del consiglio comunale Gigliola Biagini di riprendere lo svolgimento dei consigli comunali in presenza

venerdì, 25 giugno 2021, 13:31

Per il quinto anno consecutivo Altopascio si conferma il comune con le tariffe dei servizi a domanda individuale, soprattutto quelli educativi e scolastici (mensa, nido, trasporto), tra le più basse e vantaggiose del territorio provinciale

venerdì, 25 giugno 2021, 13:30

Musica, teatro, libri e appuntamenti per bambini. Quello che era il Giugno porcarese si allarga e diventa un’intera estate di eventi in piazza Felice Orsi. Dall’anno scorso la manifestazione è stata ribattezzata Estate porcarese e anche l’edizione 2021 di appuntamenti in paese è finalmente pronta a decollare

venerdì, 25 giugno 2021, 12:07

Visite di gruppo, con servizio gratuito di guida turistica e ambientale, ad alcuni dei luoghi più belli e significativi del territorio

giovedì, 24 giugno 2021, 16:19

"L'asilo di Marlia ha necessariamente bisogno di una sistemata". Così Matteo Scannerini, capogruppo di Forza Italia nel consiglio comunale di Capannori

giovedì, 24 giugno 2021, 15:04

Passaggio della campana in presenza con soci finalmente raccolti, in sicurezza e rispetto delle norme anti covid, intorno ai tavoli, all’aperto e nella suggestiva cornice della terrazza di Forassiepi a Montecarlo