Morto il governatore della Misericordia di Montecarlo Mario Davini

mercoledì, 2 giugno 2021, 22:21

di gabriele muratori

Grave lutto nel mondo delle misericordie d'Italia e nella comunità montecarlese. Per un malore improvviso, è morto questa notte al pronto soccorso dell'ospedale San Luca, Mario Davini, 64 anni, governatore della Misericordia di Montecarlo e imprenditore vinicolo. Una notizia che ha sconvolto tutto il paese di Montecarlo e soprattutto i volontari della locale Misericordia, della quale ne era stato il presidente da tanti anni.

"Purtroppo se ne è andata una grande persona" – lo ricordano alcuni volontari. "Una persona solare, sempre col sorriso stampato in faccia. Indimenticabile uomo".

Questo il messaggio di cordoglio pubblicato sulla pagina facebook dell'associazione. "Oggi, giorno di tristezza infinita per la misericordia di Montecarlo. Questa notte, per un malore improvviso, è mancato il governatore Mario Davini lasciando un vuoto incolmabile sia nella famiglia, sia nella confraternita. Tracciando la sua figura possiamo solo dire di aver conosciuto non una persona qualsiasi, ma un amico,un fratello, ma soprattutto un governatore che mai ha fatto sentire il braccio forte del comando. Nei suoi vari mandati come governatore si è sempre confrontato con i volontari prima di prendere una decisione e questo ha fatto di lui una persona amata. Ora nei nostri occhi brillano le lacrime, ma sappiamo che Lui sarà' sempre con noi".

Davini, oltre che presidente della locale misericordia, aveva ricoperto anche importanti incarichi nazionali nell'ambito del movimento delle misericordie d'Italia, sia sotto il profilo politico che sotto il profilo tecnico, e per questo la pagina facebook è stata tempestata da messaggi di cordoglio provenienti da tutto il paese. Molto conosciuto nella zona anche per la sua attività di imprenditore nel settore vinicolo, dove conduceva da tanti anni la locale azienda di famiglia "Casata Davini".

I funerali si terranno sabato 5 giugno alle ore 15 negli spazi esterni della Piazza D'Armi di Montecarlo.