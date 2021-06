Piana



Passaggio della campana al Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca

giovedì, 24 giugno 2021, 15:04

Passaggio della campana in presenza con soci finalmente raccolti, in sicurezza e rispetto delle norme anti covid, intorno ai tavoli, all’aperto e nella suggestiva cornice della terrazza di Forassiepi a Montecarlo. Serata estiva per la conclusione di un anno difficile che ha visto alla presidenza del Club Luigi Muri che mercoledì 23 giugno ha concluso il suo mandato consegnando la Campana a Cristina Lazzareschi.



“Difficile la sfida di tenere il Club unito in questi lunghi mesi affidati alle riunioni a distanza - afferma il presidente uscente Muri - ma anche questa annata ci ha visto impegnati con i nostri service a fianco del territorio”. Una serata arricchita dall’ingresso di due nuovi soci Barbara Simoni e Luca Niccolai “segno tangibile – afferma Muri – della vitalità del nostro Club. Auguro adesso buon lavoro alla presidente Lazzareschi che affiancheremo con tutta l’energia e l’entusiasmo che ci auguriamo caratterizzi questo 2021, anno di rinascita”