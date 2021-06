Piana



Prenotazioni solo on line aperte per 'Appuntamento in giardino' a Villa Reale

giovedì, 3 giugno 2021, 13:18

Sono aperte le prenotazioni esclusivamente on line per "Appuntamento in giardino con Mimì Pecci-Blunt e i suoi ospiti famosi", domenica 6 giugno a Villa Reale di Marlia. All'interno dell'iniziativa "Appuntamento in giardino" promossa da APGI - Associazione Parchi e Giardini d'Italia, con il patrocinio del Ministero della Cultura e il coordinamento locale da parte di AVPL - Associazione Ville e Palazzi Lucchesi, Villa Reale propone una giornata (dalle 11 alle 17) di rievocazione storica sugli anni Venti e Trenta del Novecento. Sarà protagonista la contessa Anna-Laetitia Pecci-Blunt, detta Mimì, proprietaria di Villa Reale dal 1923 fino al 1971, che restaurò la Villa e i giardini, riportandoli in vita dopo anni di abbandono. Durante la giornata si svolgeranno eventi rievocativi e di scoperta del parco quali tableaux vivants, visite guidate, una esposizione d'auto d'epoca e un percorso olfattivo organizzati in collaborazione con l'associazione "Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana".

In programma una rievocazione storica con tableaux vivants (dalle 11 alle 17) organizzata dall'esperta di costume d'epoca Margarita Martinez: un gruppo di circa 30 personaggi animerà la giornata con due momenti di dialogo con i visitatori, alle 11 e alle 15 (durata 30 minuti ciascuna).

Nel parco saranno esposte macchine e moto d'epoca (dalle 11 alle 17), grazie alla collaborazione del "Club Balestrero di Lucca". Oltre a tre rari esemplari di automobili degli anni Venti/Trenta di proprietà del signor Enrico Dal Porto, si lasceranno ammirare da curiosi e appassionati del genere anche due splendide motociclette d'epoca: una Indian "Scout" del 1921 e una bellissima Reading Standard del 1916, perfettamente restaurate e marcianti, gentilmente concesse dal signor Andrea Piercecchi. Le tre autovetture in esposizione, perfettamente restaurate e funzionanti-marcianti, sono: una bellissima Fiat 501 "Sport" del 1923; una Fiat 501 "C" Coloniale del 1925; una Fiat "Balilla 508" lusso, carrozzata "Ghia". Queste autovetture sono vere e proprie "rarità d'epoca" per la perfezione del restauro e la accuratezza dei particolari originali.

Percorso olfattivo (alle 16,30): nel pomeriggio, Simonetta Giurlani Pardini condurrà i visitatori in una passeggiata nella storia delle fragranze del parco, un vero "percorso olfattivo".

Inoltre, nella Palazzina dell'Orologio da poco allestita, ospiterà l'eredità culturale della grande mecenate e collezionista: una raccolta eterogenea fatta di ricordi, cimeli e di un vasto patrimonio librario.

Per accedere al parco e agli eventi è necessaria la prenotazione sul sito http://www.villarealedimarlia.it, acquistando il biglietto online e contattando il numero +39 0583 30108 per chiedere conferma della disponibilità relativa alla passeggiata guidata a cui si intende partecipare. Qualora i posti per le visite guidate siano terminati, si potrà comunque visitare il parco e godere della rievocazione storica. Tutti gli eventi sono inclusi nel normale biglietto di ingresso al parco e alla villa. Una volta entrati nel parco, il punto di partenza delle visite è sotto il vecchio albero di magnolia davanti alla Villa Reale. Il numero massimo di partecipanti a ciascuna visita è 20.