Piana



Riapre i battenti il centro diurno per anziani 'Il Girasole' di Porcari

lunedì, 21 giugno 2021, 12:33

Il primo giorno d'estate segna, per Porcari, la riapertura del centro diurno per anziani Il Girasole dopo quindici ininterrotti mesi di chiusura forzata per l'emergenza pandemica. Un ritorno atteso dalla comunità e dall'amministrazione comunale che, in questo periodo di stop, ha lavorato per garantire agli utenti una ripartenza in piena sicurezza. Tra le misure previste, un tampone rapido a cadenza mensile per utenti e operatori, anche se vaccinati, effettuato direttamente al centro dal personale infermieristico presente.

Ad accogliere gli anziani che questa mattina hanno finalmente ritrovato i loro spazi di aggregazione e benessere il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, e l'assessora alle politiche sociali Lisa Baiocchi.



“Siamo felici di inaugurare l'ingresso della Toscana in zona bianca – dicono Fornaciari e Baiocchi – riconsegnando alle famiglie un servizio d'eccellenza così apprezzato anche fuori dai confini comunali. La popolazione anziana, più soggetta alle gravi conseguenze di un eventuale contagio da coronavirus, ha sofferto maggiormente della solitudine e del distanziamento sociale. Oggi ripartiamo proprio dalla fascia di età più vulnerabile, consapevoli dell'importanza di non lasciare indietro nessuno”.



Un obiettivo che ha trovato espressione, nei mesi di chiusura del centro diurno, con il progetto 'Il Girasole viene da te' che ha permesso agli utenti della struttura di ricevere a domicilio gli operatori della cooperativa Iris per passeggiate, attività manuali, lettura condivisa del giornale e servizi riabilitativi.

“Ci lasciamo alle spalle – proseguono Fornaciari e Baiocchi – un periodo di profonda incertezza e difficoltà, per le famiglie, per gli operatori e anche per noi amministratori. Da oggi ripartiamo e il nostro grazie va a tutti coloro che hanno lavorato con noi in questo percorso: dall'ufficio servizi sociali del Comune alla Asl Toscana nord ovest, in particolare al responsabile dei servizi territoriali della Zona distretto Piana di Lucca, Luigi Rossi. Ma anche alla professionalità e grande umanità del personale della cooperativa Iris”.

Il centro diurno Il Girasole, nei primi mesi, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16. Gli utenti saranno seguiti, come sempre, da operatori socio sanitari, infermieri, fisioterapisti, educatori e animatori. Riprende, per il pranzo, anche il servizio di refezione, con la presenza nella struttura di una cuoca.

“Saremo felici di rivedere al centro volti noti, utenti affezionati del centro diurno, che si riappropriano di un'abitudine, della loro importante fetta di socialità. Ricordiamo che Il Girasole – concludono il sindaco e l'assessora Baiocchi – è aperto ad accogliere anche nuovi utenti”.

Per informazioni è possibile contattare l'ufficio servizi sociali al numero 0583.211881 o direttamente il centro diurno per anziani al numero 0583.211326.