Piana : capannori



Scoppia una rissa, quattro feriti in ospedale

sabato, 12 giugno 2021, 23:08

di andrea cosimini

Episodio movimentato questa sera in piazza Aldo Moro a Capannori. Quattro persone sono state coinvolte in una rissa scoppiata per motivi ancora tutti da chiarire e al vaglio delle forze dell'ordine.



La macchina dei soccorsi si è attivata alle 22.11. La centrale del 118 ha inviato sul posto i sanitari con quattro ambulanze. Tutte e quattro le persone - di cui al momento si ignorano età e provenienza - sono state soccorse perché ferite.



Un mezzo della Misericordia di Capannori ha trasferito un paziente, in codice verde, presso il locale nosocomio; due della Misericordia di Altopascio si sono occupati, invece, del trasferimento di altri due feriti (anch'essi in codice verde); infine, la Croce Verde di Lucca ha dovuto occuparsi dell'ultimo soggetto, il più grave, portato in ospedale in codice giallo.

Accertamenti e rilievi sono stati affidati ai militari dell'Arma.

Notizia in aggiornamento