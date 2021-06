Piana : segromigno in monte



Si barrica in casa e si toglie la vita

lunedì, 7 giugno 2021, 14:58

Il quarto suicidio in poco più di una settimana: una ecatombe. Questa mattina in via delle Sane Vecchie a Segromigno un uomo di 52 anni si è suicidato ingerendo un mix di medicinali.

La vittima, Massimo V., secondo una prima, sommaria ricostruzione dei fatti, si era addirittura barricato in casa e, infatti, i vigili del fuoco hanno trovato la porta bloccata con un paletto. L'uomo è stato trovato, ormai, privo di vita nel suo letto. Aveva ingerito un mix di medicinali che si è rivelato fatale.

Non si conoscono i motivi che possono averlo spinto a compiere il gesto disperato. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco per aprire la porta, anche i carabinieri della stazione di Lammari e un'ambulanza.