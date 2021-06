"Sicurezza, ad Altopascio cittadini abbandonati dall'amministrazione comunale"

Altri articoli in Piana

sabato, 26 giugno 2021, 15:32

E' in partenza il progetto 'ECO' rivolto a bar, pasticcerie e gelaterie del territorio che puntano sulla sostenibilità nella gestione dei rifiuti e nei servizi offerti ai clienti

sabato, 26 giugno 2021, 15:26

Nel mese di luglio sarà completato il terzo lotto di lavori di asfaltatura, iniziato a giugno, per il quale l'amministrazione comunale ha investito 185 mila euro

sabato, 26 giugno 2021, 15:17

Gli appuntamenti a Capannori per il festival Utopia del Buongusto. Si parte il 27 giugno con "Gaia" e si prosegue il 31 luglio con "Ragazzacci"

sabato, 26 giugno 2021, 15:11

Un incendio, per cause ancora da chiarire, è divampato a fine mattinata di oggi, nel cortile di una rivendita di materiali edili nel comune di Montecarlo, nella zona tra località Micheloni e San Giuseppe

sabato, 26 giugno 2021, 14:27

Esenzione Tari per le utenze non domestiche, riduzione del 10 per cento per le utenze domestiche e soglie Isee più alte per accedere alle agevolazioni. In cantiere anche un nuovo bando di ristori a fondo perduto per le attività del territorio

venerdì, 25 giugno 2021, 20:03

Lo dichiara in una nota il partito democratico di Altopascio in merito alla candidatura di Maurizio Marchetti in vista delle prossime elezioni cittadine