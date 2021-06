Piana



Siglata la convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di valorizzazione del Monte Pisano

lunedì, 28 giugno 2021, 19:52

Passi avanti per il coordinamento dei Comuni del Monte Pisano che viene potenziato per valorizzare e tutelare, in un'ottica comprensoriale, questa pregevole area montana che si estende per una lunghezza complessiva di 20 km ed una superficie di 15.200 ettari a cavallo tra le province di Lucca e Pisa.

Dopo alcuni protocolli di intesa stipulati a partire dal 2015, i Comuni di Capannori, Lucca, Buti, Calci, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano hanno sottoscritto oggi (lunedì) una nuova convenzione finalizzata all'esercizio associato delle funzioni di valorizzazione e di tutela del prezioso patrimonio storico, naturalistico, culturale ed enogastronomico del Comprensorio del Monte Pisano, nonché al coordinamento delle attività di manutenzione periodica ordinaria dei tracciati escursionistici e dei servizi di informazione ed accoglienza turistica a carattere sovra-comunale. Capofila della gestione associata è il Comune di Capannori.

Il comprensorio del Monte Pisano è un territorio ricco di opportunità e attrazioni turistiche. Tra le più note le Terme "Bagni di Pisa" a San Giuliano Terme; il Museo di Storia Naturale e del Territorio nella Certosa di Calci; i borghi medioevali di Vicopisano e Buti; gli itinerari naturalistici nelle Aree Naturali Protette di Interesse Locale sul Monte Pisano; le architetture religiose e le ville del 1600 – 1700; il Borgo delle Camelie, le Oasi del Bottaccio e della Gherardesca sul lato Capannorese; il complesso monumentale dell'Acquedotto del Nottolini su quello Lucchese e l'intera Via delle Acque. Attrazioni che insieme ai numerosi eventi e manifestazioni culturali distribuiti su tutto il territorio e alle iniziative finalizzate a sostenere produzioni e lavorazioni tipiche, artigianato artistico, enogastronomia, sentieristica pedonale e ciclabile hanno prodotto nel tempo importanti e crescenti flussi turistici, la cui conservazione ed il cui incremento sono obiettivi del documento siglato stamani.



La convenzione è stata presentata nel corso di una conferenza stampa svoltasi oggi (lunedì) nella sala consiliare del Comune alla quale hanno partecipato Lucia Micheli, assessore al turismo del Comune di Capannori, Stefano Ragghianti, assessore al turismo del Comune di Lucca, Alessio Lari, sindaco di Buti, Valentina Ricotta, vice sindaco del Comune di Calci, Lucia Scatena, vice sindaco del comune di San Giuliano Terme e Matteo Ferrucci, sindaco del Comune di Vicopisano.





Con questo atto i sette Comuni intendono realizzare progetti, programmi ed interventi in ambito storico-culturale, naturalistico e turistico, nel quadro di una più razionale e coordinata gestione delle risorse umane ed economiche allo scopo di valorizzare e tutelare il Comprensorio del Monte Pisano. Tra le più importanti azioni previste ci sono la valorizzazione delle specificità storico-culturale, ambientale, enogastronomica del Comprensorio del Monte Pisano; l'attuazione di politiche integrate di tutela del suolo, dell'ambiente e di salvaguardia della fauna e della qualità dell'ecosistema locale; l'inclusione dei cittadini in processi di accrescimento sociale e culturale e in iniziative di tutela dell'ambiente e scoperta del territorio; lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle iniziative di carattere ambientale e sportivo sul territorio come . trekking, biking, horse riding; il rafforzamento dell'integrazione tra i soggetti pubblici e privati del territorio (fondazioni, enti, associazioni, operatori, etc.) e la partecipazione a bandi comunitari, nazionali e regionali per il finanziamento di progetti comuni mirati.





"Con questa convenzione compiamo un importante passo avanti nella valorizzazione e nella promozione di un comprensorio importante e ricco di attrazioni turistiche e naturalistiche – sostengono gli assessori al turismo del comune di Capannori Lucia Micheli e di Lucca, Stefano Ragghianti- In quest'area a cavallo tra Lucca e Pisa sono presenti aree umide di pregio, pregevoli zone boschive e borghi storici, vicini a città d'arte come Lucca e Pisa. Con la gestione associata vogliamo potenziare la collaborazione già in atto da alcuni anni tra i sette comuni del Monte Pisano, andando a concentraci sulla realizzazione di eventi culturali turistici e sportivi di richiamo, che rendano ancor più appetibile questo patrimonio naturalistico situato nel cuore della Toscana e sul coordinamento delle attività di manutenzione dei tracciati escursionistici. Il fine è anche quello di dar vita ad una più efficace azione di comunicazione dell'offerta turistica, creando un coordinamento a carattere sovra-comunale dei sevizi di informazione e accoglienza".



"Per le sue caratteristiche identitarie e per le trasformazioni subite nei decenni il comprensorio del Monte Pisano è un'area naturale e ambientale che necessita di particolari attenzioni, sia sotto il profilo della tutela ambientale che sotto il profilo della sicurezza , in particolare per quanto riguarda la prevenzione degli incendi boschivi, anche alla luce del devastante incendio del 2018 ma anche per quanto concerne il mantenimento degli equilibri tra presenza umana, sviluppo faunistico e forestale – sottolineano gli amministratori dei Comuni dell'area pisana –. Sarà forte quindi l'azione anche in questi ambiti oltre che in quelli culturali e turistici. La gestione associata inoltre ci consentirà un più facile raccordo con gli strumenti che la Regione Toscana potrà mettere a disposizione in particolare per il sostegno dello sviluppo turistico, quali ad esempio l'attivazione di canali di promozione e di sostegno specifici.