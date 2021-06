Successo per la prima uscita pubblica di "Tocca a noi - Altopascio"

Altri articoli in Piana

martedì, 1 giugno 2021, 15:37

Nell'ambito del progetto che prevede di piantare un albero per ogni nuovo nato promosso dal Comune insieme al Consorzio di Bonifica Toscana Nord, sono stati piantumati 13 nuovi alberi di Lagerstroemia (lillà delle Indie) nel viale di accesso alla chiesa di Camigliano

martedì, 1 giugno 2021, 15:37

Si intitola 'Prendersi cura integrale dell'essere umano' il nuovo ciclo di incontri promossi dalla comunità parrocchiale di Badia, Coselli, Guamo e Vorno in collaborazione con il Comune di Capannori e con il Festival Economia e Spiritualità che a partire dal prossimo 4 giugno si svolgerà nella piazza Maestri Guami a...

martedì, 1 giugno 2021, 14:13

Deviazione dei mezzi pesanti su via Bientinese per i lavori della Fi-Pi-Li: "Se questa è l'unica soluzione ok, ma la Bientinese necessita di interventi strutturali per mettere in sicurezza la strada". Lo dice il sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio

lunedì, 31 maggio 2021, 17:46

Rese note le prime quattro date della rassegna che da luglio a settembre si svolgerà nell'area di piazza Aldo Moro. In programma anche lo spettacolo di Michela Giraud e 'Morricone History'. La rassegna 2021 cresce proponendo 42 spettacoli di cui 24 gratuiti, 14 serate di cinema e week end di...

lunedì, 31 maggio 2021, 16:51

Nella notte di ieri sono state trafugate nella sede Ascit di via San Cristoforo a Lammari, 41 marmitte catalitiche dai mezzi porter utilizzati per la raccolta dei rifiuti

lunedì, 31 maggio 2021, 16:48

Promosso nell'ambito della XXXII^ Mostra Antiche Camelie della Lucchesia. La premiazione si è svolta ieri (domenica) al Camelieto del Compitese