Piana



Tamponamento sulla FI-mare a Capannori: tre feriti in ospedale

mercoledì, 23 giugno 2021, 16:08

Un tamponamento questa mattina, poco dopo le ore 8.30, ha visto coinvolte quattro autovetture in autostrada nei pressi del casello di Capannori sulla Fi-mare. Contattato il 112, sono intervenute da Lucca tre ambulanze per soccorrere tre feriti, uno dei quali, un ragazzo di 25 anni, è stato trasportato in codice rosso per dinamica all'ospedale San Luca per vari traumi e ferite e gli altri due, meno gravi, in codice giallo sempre al San Luca per accertamenti. Intervenute anche 2 squadre della società autostrade per rimuovere i veicoli e per defluire il traffico. Code e rallentamenti si sono verificati per circa un'ora.



Gabriele Muratori