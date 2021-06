Piana



Terminati i lavori di ampliamento al cimitero di Marginone

mercoledì, 23 giugno 2021, 16:44

Terminati i lavori di ampliamento al cimitero di Marginone, per nuovi campi a terra. I lavori, per un importo complessivo di circa 40mila euro, rientrano nel progetto pluriennale portato avanti dall'amministrazione D'Ambrosio per riqualificare e ampliare i cimiteri comunali. Un lavoro che interessa anche il capoluogo e la frazione di Spianate.



"Quello della mancanza di posto nei cimiteri comunali è un problema annoso - spiega il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Daniel Toci -, figlio anche questo della mancata programmazione del passato. In questi cinque anni siamo intervenuti anche su questo aspetto. Dopo i lavori di ampliamento a Spianate, concludiamo quelli di Marginone e a breve finiremo anche quelli al cimitero di Altopascio. In tutti e quattro i cimiteri, inoltre, abbiamo installato nei mesi scorsi le telecamere, come strumento per disincentivare furti e atti vandalici, e abbiamo introdotto il servizio di guardiania, sempre grazie al rinnovo della convenzione con la cooperativa Samarcanda, che ci consente di avere la figura del custode, a disposizione della cittadinanza dalla mattina alla sera. L'obiettivo è sempre lo stesso: migliorare i servizi, dare maggior attenzione ai cittadini, portare ulteriore cura e decoro nei cimiteri, che sono luoghi sensibili, che toccano direttamente la sfera personale e dolorosa delle persone e che proprio per questo motivo meritano tutto il nostro impegno".