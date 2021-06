Piana



Un nuovo parcheggio e un'area a verde pubblico in via Villa Fontana a Marlia

sabato, 19 giugno 2021, 10:48

Sarà realizzato un nuovo parcheggio pubblico con 11 stalli per auto e una piccola area a verde pubblico attrezzata con tavoli e panchine in via Villa Fontana a Marlia. Inoltre saranno messi a dimora alcuni alberi di leccio particolarmente indicati per la riduzione di emissioni in atmosfera e il trattenimento delle polveri sottili. Sul margine stradale e collegato al parcheggio sarà anche realizzato un marciapiede con ringhiera di protezione che raggiungerà il passaggio pedonale presente sopra il rio Caprio.



La nuova area di sosta e lo spazio verde che avranno una superficie totale di 700 metri quadrati saranno creati grazie ad una convenzione tra il Comune e una società privata proprietaria dell'area in luogo della parziale monetizzazione di spazi di uso pubblico necessari per il cambio di destinazione di un fabbricato produttivo. Il fabbricato oggi ad uso magazzino artigianale sarà destinato ad attività commerciale all'ingrosso. I lavori prenderanno il via durante l'estate.



“Grazie a questo accordo con il privato, che si occuperà di realizzare i lavori, riusciamo a riqualificare quest' area finora poco curata e spesso oggetto di sosta non regolamentata - afferma l'assessore all'urbanistica, Giordano Del Chiaro -. Una volta eseguite le opere, che sono iniziate con la pulizia del piazzale, andremo a mettere a disposizione della comunità un'area risistemata per la sosta e uno spazio verde utili per i residenti della zona e per le diverse attività, anche sportive, che si trovano nelle vicinanze. La realizzazione del marciapiede inoltre faciliterà la percorrenza pedonale di quel tratto di strada aumentandone la sicurezza. Il progetto si inserisce nel percorso di valorizzazione e riqualificazione dei nostri paesi prestando attenzione, non solo alle aree centrali delle frazioni, ma anche a quelle più periferiche”.